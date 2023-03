Le Mosa Jambes n'a pas intérêt à perdre contre Beez ce vendredi soir

Toujours sous la menace de la relégation, le Mosa Jambes ne peut plus traîner en chemin. "Suite à quinze jours d’arrêt forcé, match remis à Beez il y a dix jours et ce dernier week-end face à Mariembourg à cause des intempéries qui ont rendu la salle impraticable, confie le coach jambois Jean-Jacques Jacobs. "Il faudra veiller à bien rentrer dans la rencontre et donner le maximum pour aller chercher une victoire qui serait importante en vue du maintien". "Même si cela fait quelques semaines que nous sommes sauvés et sereins, nous voulons engranger le plus de victoires possible jusqu’à la fin de saison. explique le mentor beezois Hervé Forthomme Le match contre le Mosa doit rester un match où l’on doit tenter de prendre les trois points. Nous aurons fort à faire contre une équipe qui joue sa survie en P1, qui tourne mieux et qui possède de l’expérience".