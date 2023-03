Le Belvédère Sambreville sauvé ?

Pratiquement sauvés, malgré leur dernier revers, les Sambrevillois du Belvédère abordent la fin de saison sans pression. Tout comme leurs invités, d’ailleurs. Sixièmes, les Borussen de Loyers n’ont pas tiré un trait sur une place dans le quintet de tête. "Contre Mont-sur-Marchienne, nous étions fort déforcés , rappelle le coach et gardien Dylan Boucha. Les six joueurs ont, malgré tout, réalisé une bonne partie. Nous jouerons le derby contre Loyers pour le gagner, afin d’entériner notre maintien et, par la même occasion, nous rapprocher du top 5, qui est encore accessible. Nous devons également renouer avec la victoire, après deux défaites en déplacement (trois, si nous comptons la coupe). Vainqueurs à l’aller sans encaisser, nous signerions à deux mains pour le même scénario (succès 0-2) . Mais attention à Loyers, dont on ne connaît jamais l’équipe à l’avance."