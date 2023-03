Malheureux finaliste la saison dernière face à Loyers, la Plante veut connaître un meilleur épilogue face à la jeune équipe de Natoye ce dimanche à Gembloux. "C’est le match de l’année pour nous, avance la joueuse namuroise, Bélinda Lequeux. Nous préparons ça depuis quelques entraînements, toute l’équipe est motivée pour faire mieux que la saison dernière. Il n’y a plus qu’à comme on dit mais sans vouloir manquer de respect, nous avons peut-être plus notre chance cette année, c’est plus accessible." Face aux Loyersoises la saison dernière, on se souviendra que les Plantoises se sont effondrées en deuxième période après une deux premiers quarts où elles ont résisté. "Après, Natoye c’est très costaud. C’est jeune mais il y a tout de même des joueuses qui évoluent en régionale ou bien en sélection. Pour cela, on pourra aussi compter sur le soutien de nos supporters. " Un déplacement en car est prévu où pas moins de 40 réservations sont comptabilisées. "Notre kop, les All Blacks seront présents alors qu’on pourra aussi compter sur le soutien d’équipes adverses. C’est ainsi que je sais que Faulx (NDLR: éliminé par Natoye) sera présent pour nous encourager. Le basket namurois, c’est une belle famille et ça sera une belle fête ce dimanche." En face, les Condrusiennes sont face à leur premier objectif de la saison, la coupe de la Province. "Nous avons tous coché la date depuis longtemps pour que personne ne soit en vacances ou pris par le boulot, avoue l’entraîneur des Jaunes, Amory Cleymans qui pourra compter sur l’ensemble de son noyau. Les joueuses sont autant motivées que moi pour soulever cette coupe." Le groupe natoyen, composé de jeunes éléments découvrant le basket adultes (Gilson, Clabodts) mais aussi plus expérimentées comme Léa Gilkinet, ex-MVP du championnat en 2018 et déjà vainqueur de la Coupe avec Natoye en 2019 sous l’ère Pierre Arts. "Nous sommes un nouveau groupe, avec un nouvel entraîneur et la finale de la coupe est déjà une finalité pour nos jeunes du club, avance la meneuse condrusienne. C’est une occasion de jouer devant plus de personnes que d’habitude, c’est une belle expérience avant les play-off." Si ceux-ci étaient en suspens, il semble que plusieurs clubs sont tout de même intéressés de les jouer dont Natoye. "On espère que notre R2 parviendra à monter d’un échelon et on a jugé que pour la progression de nos jeunes, ça serait bien que la P1 monte également en R2.", souligne l’entraineur Amory Cleymans.

Mais avant de penser aux play-off et à une possible montée en R2, les Natoyennes sont focalisées sur la finale de coupe face à La Plante. "Pour moi, la clé sera de mettre l’intensité offensive et défensive comme on sait bien le faire, poursuit Léa Gilkinet. Et puis, on sait qu’on pourra compter sur nos supporters, ça motive encore plus."