D2 régionale: après Mons, encore du lourd est attendu pour Profondeville ce samedi contre Aubel

Une semaine après la défaite à Mons, second du classement, c’est un autre cador de la série, à savoir Aubel, troisième, que Profondeville reçoit ce samedi soir. Un nouveau match de prestige pour des Namurois à la peine cette saison mais qui comptent bien tenter d’aller chercher encore quelques succès en cette fin de championnat. "La motivation est différente dans notre situation mais je reste un coach compétitif qui veut gagner chaque match", confiait l’entraîneur profondevillois Thomas Dustin ces dernières semaines. Battus de près de vingt points à l’aller (75-58) les Namurois n’ont finalement rien à perdre et chez eux face à leur public, une victoire leur permettrait de viser à nouveau une balance en équilibre entre défaites et victoires. Leur dernier objectif.