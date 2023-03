Si Jill Van Meerbeeck avait assuré le relais à Neufchâteau avec son papa, Jurgen, toujours sans licence, c’est au tour de Jean-Christophe Beguin d’assumer la liaison ce week-end. "Jurgen s’occupera du briefing d’avant-match et du discours à la mi-temps, tandis que mon rôle sera d’assurer le coaching pendant le match, sur base de ses directives, précise le coach de la R2. Néanmoins, il s’installera tout près du banc, afin que nous puissions communiquer rapidement. Sinon, nous souhaitons confirmer le succès affirmé sur Neufchâteau, et ce match contre Alleur doit servir de préparation aux rencontres ultimes contre des membres du Top 5." Les R2 Simon, Dachelet et O. Beguin renforceront le noyau.

Liège B – Boninne (d. 15 h)

Quelque peu déçu par la prestation de ses filles samedi dernier, David Roussaux attend une réaction lors de ce match à Liège, qui n’est toutefois pas simple à préparer. "Premièrement, je dois composer avec plusieurs absences aux entraînements, cette semaine, remarque le coach boninnois. Deuxièmement, on ne peut jamais deviner à l’avance quel noyau liégeois va se présenter devant nous. Quoi qu’il en soit, ce sera jeune, ça court. Dès lors, il faudra être attentif au repli défensif et ne pas subir son rythme. Mais si on veut garder notre cinquième place, notre objectif, nous devr ons revenir avec la victoire."

Lakkerwa sera absente, tandis que Compère laisse planer le doute quant à sa participation.

Ottignies – Namur B (d. 15 h)

Victorieux contre Herve-Battice, Namur s’est rassuré en vue du maintien et possède à présent deux succès d’avance et l’average sur le deuxième descendant. "Comme Alleur a subi un forfait, nous sommes même potentiellement à l’abri, confie le coach, Jérémie Palix. Néanmoins, on se rend chez le leader avec l’espoir de ramener une nouvelle victoire. Pour contrer cette équipe d’Ottignies talentueuse à tous les postes, il faudra reproduire cette défense agressive de la semaine dernière, afin de partir en transition, et répondre à 100% physiquement."