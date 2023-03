Beez et Belgrade pensent au maintien

Vainqueurs surprise mais méritoires à Alleur, les Beezois se sont relancés dans la course au sauvetage. Mais plus le temps de tergiverser. "Même si on affronte le deuxième, nous n’avons plus d’autre choix que d’accrocher tout ce qui vient, admet l’ailier, Alexandre Borlon. Lors du premier tour, on a prouvé qu’on était capables de tenir les gros morceaux. Si on veut être maîtres de notre destin, l’idéal serait d’obtenir deux victoires."