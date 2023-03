Les Merles se déplaceront à Hamoir toujours sans le concours d’Erdem Erdogam, blessé. Sorti à vingt minutes du terme samedi dernier, le buteur Dieudonné Lwangi ne jouera pas non plus. Il passait des examens ce mercredi pour connaître la gravité de sa lésion à l’arrière de la cuisse. Alors que le staff craignait une déchirure, le buteur des Merles ne souffre "que" d’une élongation. Sans indisponibilité est évaluée à environ trois semaines. Une tuile quand même vu le calendrier démentiel qui attend son équipe: après Hamoir, Namur jouera La Louvière, Meux, Warnant, Verlaine et Stockay. Que du lourd !

"C’est normal que ça finisse par craquer, on s’entraîne toutes les semaines dans de la boue, déplore le coach Cédric Faure en parlant de la blessure de Lwangi. Nos conditions d’entraînements ne s’arrangent pas. Et je commence à sentir une certaine lassitude chez les joueurs."

Meux

Toujours ennuyé par une douleur aux ischio-jambiers, Bryan Sleeuwaert a passé une écho rassurante. "C’est juste une contracture, il n’y a pas de lésion, explique son entraîneur Laurent Gomez. Il fera de la course jeudi et sera sélectionnable pour samedi." Gauthier Smal et Justin Gaux seront par contre absents contre l’Union pour abus de cartes jaunes. Gilles Kinif et Clément Mazy reviennent dans le groupe. Absents mardi pour raisons privées, Cyril Van Hyfte et Johan Paquet sont opérationnels.