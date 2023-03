Mondial des jeux de paume : La Belgique a pris le bronze du jeu international et frôlé la finale du fronton

Au fronton valencien, discipline locale que la délégation belge découvrait, Loïc Clément et Maxime Daubechies n’ont eu besoin que d’une lutte, mardi, pour envoyer la Belgique en quarts. Après le succès sur les Pays-Bas, leur phase de poule a été écourtée par le forfait de l’Uruguay. Mercredi, le même duo belge a écarté l’Angleterre avant de céder le relais à une autre paire, formée par Ese De Moor (remplacé en cours de jeu par Loïc Clément) et l’Yvoirien William Cassart. Ces trois hommes ont malmené l’Équateur, prenant même le commandement de la lutte avant d’être repris puis menés par deux fois de 4 jeux. Mais les Rouges sont à leur tour remontés (jusqu’à 19-20) avant de finalement voir les Sud-Américains se qualifier pour la finale… à laquelle ne participait pas le favori valencien, contraint à jouer le bronze face aux Belges. Chez eux et sur leur surface, les Espagnols n’ont laissé que peu de chances à Ese et William, qui ont classé la Belgique 4e. En finale, l’Équateur n’a guère eu voix au chapitre face à l’armada basque, qui a fait main basse sur trois titres mondiaux mercredi en fin de journée!

Les dames n’ont pas vécu un parcours aussi long que leurs homologues masculins au jeu international, sorties sans succès d’un groupe unique de qualif’. Les Diablesses s’y sont inclinées face aux Hollandaises avant de grappiller des jeux contre les Basques (futures championnes) et les Italiennes, puis de subir la loi de Valence. La Rochefortoise Zora Hautot était de toutes les luttes.

Au fronton, après un revers d’entrée contre le Pays basque, la Belgique s’est joliment ressaisie en se défaisant de justesse du Chili. Le lendemain, les Belges défiaient Valence et les Pays-Bas pour une place en finale, mais ont été battues à deux reprises. En petite finale, Éloïse Clément et Catherine Fosseprez n’ont pu faire mieux qu’en poule contre la Hollande.

Ce jeudi débutent les phases qualificatives du prestigieux llargues chez les Messieurs, mais également les poules du One Wall masculin et féminin.