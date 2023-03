Loyers, déforcé mais déterminé, vise la Nationale 1 en foot féminin

Ce nombre important de blessées a une influence sur les derniers résultats des Bleues: "la rencontre face au Standard de samedi passé était une rencontre compliquée. Le nombre de blessées a eu un impact négatif sur le match. Si nous avions été au complet, nous serions actuellement deuxièmes", ajoute le T2, aussi délégué officiel de l’équipe.

Le Standard, aussi à 46 points (14 victoires, quatre défaites, quatre nuls), ocupe la quatrième place, juste derrière Loyers.

À Molenbeek ce dimanche

Ce dimanche, les filles de Philippe Soleil se rendent à Molenbeek, cinquième avec 43 points. L’équipe s’attend à une rencontre difficile: "Molenbeek est une équipe difficile à manœuvrer, avec beaucoup de bonnes joueuses issues de clubs comme le RWDM, l’Union, etc. On va y aller avec prudence. Mes filles possèdent une bonne qualité technique, et malgré le grand nombre de blessées, l’effectif sera juste, avec douze joueuses."

Une équipe de P2 la saison prochaine

Disparue depuis quelques saisons, l’équipe féminine de Loyers qui officiait en provinciale va réapparaître. Cela émane d’une demande présente au sein du club. "L’objectif avec cette équipe de provinciale sera de faire progresser des filles pour les faires monter en Nationale. Le niveau provincial est faible est foot féminin namurois. Or, ici, il y a une réelle demande de la part de joueuses", dépose Philippe Soleil, qui ajoute: "On développe donc ce projet d’équipe de provinciale, et on recrute aussi pour notre équipe de Nationale. L’idée est de monter, à termes, en Nationale 1. Ce qui serait inédit en foot féminin de la province de Namur."

Mais avant tout, c’est ce dimanche, à 15h, que cela va se jouer, sur le synthétique du stade Edmond Machtens.