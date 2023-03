Le Namur Roller Derby assomme Lille

Pour rappel, le roller derby est un sport d’équipe qui voit deux formations de cinq joueuses s’opposer lors de deux mi-temps de trente minutes, avec pour mission, pour chaque “jammeuse”, de percer les lignes adverses afin de marquer des points… et pour ses équipières de l’aider, ou de bloquer la jammeuse adverse. Une discipline très physique qui s’avère rapidement passionnante une fois ces quelques règles (plutôt simples et visuelles) assimilées.

NRD A – Lille 208-58

Ninon (au centre, casque bleu étoilé) a souvent mis à mal la défense lilloise. ©David Van Elslande

Ce sont donc les joueuses de l’équipe A de la ligue namuroise qui ont ouvert le bal en début d’après-midi, face à des Lilloises qu’elles connaissent bien et qu’elles ont, cette fois, largement dominées.

Un succès très propre au cours duquel les Namuroises ont fait preuve de beaucoup de solidité défensive et pu compter, en phase offensive, sur deux jammeuses en apesanteur : Ninon et Gillis (leurs noms de roller). Auteures de plus de dix “leads” (percer, avant la jammeuse rivale, la défense adverse), elles ont mis au supplice les Françaises, malgré la belle prestation de leur jammeuse vedette, l’accrocheuse Mort’Back.

Devant l’ampleur du score, le coach local s’est même permis de lancer des jammeuses inhabituelles dans la bagarre, sans que cela ne vienne entraver la marche victorieuse de ses joueuses.

NRD A – Breda 118-145

Les Namuroises de l'équipe B et les Hollandaises de Breda ont posé ensemble, après le match. Et apparemment dans la bonne humeur! ©David Van Elslande

Face à des Hollandaises à qui elles rendaient pas mal de centimètres, les joueuses de l’équipe B, emmenées par une très inspirée Bhurt à la jam, ont elle aussi rendu une belle copie, accrochant les visiteuses jusqu’au bout malgré une entame laborieuse (9-43). Sans un passage à vide de Watch U Pitch U en début de second acte, mais aussi la forme étincelante de la meilleure jammeuse adverse, l’impressionnante Naoise, qui a souvent fait mal aux blockeuses locales, les Namuroises auraient même pu revendiquer la victoire. Partie remise ?

Les “Basterds” se sont testés

Les Glorious Basterds namurois ©Mathou Lechat

Notons que le roller était toujours à l’honneur au Hall Omnisports de Gesves dimanche avec l’organisation d’un “Bootcamp”, soit une session d'entraînement dédiée à l'arbitrage lors de laquelle s’est produite l’équipe masculine de la ligue namuroise, les “Namur Glorious Basterds”.

Ils y ont affronté une équipe mixte composée, notamment, de joueurs venus de Liège et de Bruxelles.