Jérôme Septon monte en grade à domicile

Forts de trois participations, le duo se laisse le temps d’appréhender la lionne, mais pense tout de même à se rapprocher d’un top 3. "On est sept engagés en RC4, mais seulement trois avec des autos Rally4." La concurrence sera néanmoins relevée puisque Johan Van den Dries roulera aussi à Dinant. "Il connaît bien son auto, il a déjà quelques rallyes à son volant dans les bras. Il sera notre référence logique. Mais s’il a l’avantage de la voiture, nous avons l’avantage du terrain. Sera-t-il prudent le temps que nous prenions la voiture en main ? Difficile à dire, mais si on arrive à le suivre, même si c’est seulement en fin de journée, on sera très satisfaits. "

D’un point de vue plus général, le dinantais se voit bien dans un top 20 final. "On a déjà fait quelques bons résultats ici, mais la donne sera différente vu le plateau. On compte quand même une dizaine de voitures de pointe devant nous, on se doute que ce ne sera pas une mince affaire. Disons que si on accroche le top 20 au général, ce serait vraiment génial. "

Pour y parvenir, régularité et patience seront les mots d’ordre dans l’habitacle de la Française. "On ne va pas prendre de risques, l’idée est de faire encore quelques rallyes cette saison, ce serait dommage de détruire la voiture si vite. Si on y va à l’aise, on espère peut-être aussi profiter des malheurs potentiels des plus fougueux, en espérant que cette régularité paie. "