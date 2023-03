Aische

Nombreux à l’entraînement mardi, les Aischois attendent impatiemment la venue du leader montois. "Il y avait aussi beaucoup d’intensité, se réjouit Jérôme Patris. C’est de bon augure avant samedi. " Absent ce week-end pour des raisons privées, Nicolas De Maeyer ne s’est pas entraîné mardi. "J’attends de ses nouvelles", ajoute son coach qui ne pense pas pouvoir compter sur Clément Choisez, de retour de suspension mais blessé à la cheville.

Tamines

Tamines s’alignera à Gosselies sans le Brésilien Caua, suspendu. Si Becquevort rentre de suspension, Tibor Balog devra faire une croix sur David Bulfon. "Il doit passer des examens, on craint une pubalgie, explique le coach. Si c’est le cas, sa saison est terminée." Boukamir est un peu ménagé cette semaine mais devrait pouvoir tenir sa place. Rentré de l’étranger, le président n’a pas encore discuté avec son staff. "Il ne veut pas aller trop vite et préfère attendre qu’on soit sauvé, souligne Balog. C’est un choix. "

Onhaye

Tout roule chez les Walhérois avant le derby à Couvin. "L’effectif est au complet pour cette dernière ligne droite, souligne Lionel Brouwaeys. Tout va bien sauf pour Clément Steeno qui s’est occasionné une petite déchirure avec l’équipe B."

Couvin/Mariembourg

Même si Nicolas Deppe sera suspendu, Fabrice Lebrun retrouve des forces vives avec le retour de Sobry, Galante, Duchene, Magotteaux et Davrichov. "On doit juste voir l’évolution de la blessure au genou de Tristan Gillis, sorti en cours de match à Saint-Ghislain. Il est pour le moment incertain", précise Fabrice Lebrun.

Série B

Ciney

Thibaut Otte a pris un coup sur la cheville mais devrait jouer samedi à La Calamine. Pareil pour Louis Lambrechts qui s’est fait mal dimanche avec la P3. Henrotaux est suspendu.

Du côté des transferts, après Fondaire début de semaine, Ciney espère conclure une nouvelle arrivée prochainement. Le jeune onhaytois Arthur Poncelet est une piste même si ce dernier a signé une convention pour rester à Onhaye.

Rochefort

Deux séances au programme des Rochefortois avant le match que tous les supporters, "Roch’Boys" en tête, attendent samedi au Parc des Roches. Le stade devrait afficher complet d’autant que l’entrée sera gratuite pour les affiliés au club et leurs parents. Face à Habay, un point suffira aux hommes de Rentmeister pour être champions. "On se prépare sereinement", annonce le coach de l’Union, privé de "Sapin" Laloux, suspendu et plus que probablement remplacé par Thibault Monmart en défense centrale aux côtés de Lazitch. Hicham Said n’est pas rétabli et ne foulera pas la pelouse, tout comme Simon Marrazza et Gilles Bernard, deux joueurs qui quitteront le club au même titre que Louis Cherdon, en route pour Marloie.