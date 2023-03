Deux nouveaux joueurs d’Arquet B et un Sclaynois s’engagent avec Boninne

Demarteau et Hologne ne feront pas le voyage tout seuls puisque, il y a deux semaines, le club de Boninne avait déjà salué les transferts d'Olivier Sieuw et Boris Delchambre, deux Vedrinois de "la B" également. Antonino Leocata (Lustin) et Luca Dell’Aquila (Saint-Germain) sont les deux autres renforts déjà confirmés.

Pour rappel, dans le sens des départs, les Jaune et Noir ont déjà acté le retour de Florian Pierre à Petit-Waret lors du prochain exercice.