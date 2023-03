Décision du CP réformée: Andenne récupère trois points !

L’ACFF se prononçait ce mercredi sur l’appel d’Andenne dans le dossier concernant la rencontre à Beauraing du 8 janvier dernier. Pour rappel, le CP avait sanctionné les Oursons d’un forfait pour non-respect de la règle des deux joueurs de moins de 21 ans à obligatoirement inscrire sur la feuille (dans le cas contraire, il faut retirer un ou deux joueurs, ce qu’Andenne n’a pas fait). Mais surprise, le comité d’appel a réformé la décision du CP Namur et Andenne conserve sa victoire acquise 1-2 sur le terrain beaurinois ! Au classement, avec 18 points, Andenne remonte à la 14e place et laisse Evelette et Haversin derrière lui. Beauraing reste malgré tout à la 7e place. Th.M.