Thierry Biron: "Il y a trop de comportements incorrects"

Le Conseil d’Administration de l’instance namuroise s’est fendu, mercredi dernier, d’un courrier adressé à tous les responsables de ses clubs et destiné à attirer leur attention sur certains "dérapages", commis sur et autour des terrains de volley-ball. "Ce n’est pas non plus catastrophique. On reste épargnés par la violence qui peut parfois régner dans d’autres sports. Mais, depuis plusieurs semaines, il nous revient, via les feuilles de matchs, nos contacts ou pour l’avoir remarqué nous-mêmes sur place, des cas d’incivilités ou de comportements incorrects envers des adversaires et/ou des arbitres , confie Thierry Biron, président de l’ANCV. On a évidemment déjà connu cela les autres années. Mais ici, on nous rapporte des incidents chaque semaine. On sent que tout le monde est très tendu et on a voulu lancer cet avertissement aux clubs, avant que cela n’aille trop loin. On n’a aucune envie de voir certains en arriver aux mains, chez nous."