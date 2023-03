Séverine Vandermeulen conserve son titre de Dernière Dame Debout à Andenne

Et c’'est juste après ce départ que Matthieu Tharion, le Français double vainqueur de l’épreuve, a décidé de répondre à l’interview. "Le temps du premier tour est plus long, cela risque de bouchonner un peu. Autant prendre le temps de répondre maintenant, plutôt que d’attendre au pied des côtes", souriait-il, détendu et déterminé à faire aussi bien malgré la rude concurrence.

L’écrémage débutait après le deuxième tour. De 262 à la 1ère boucle, ils n’étaient plus que 248 à la 3e et moins de 200 au départ de la 5e, avec déjà près de 30 bornes dans les jambes. Les premières surprises sont arrivées avec la tombée de la nuit. Au tour 9, où moins de 100 concurrents étaient repartis pour un tour, c’est l’ultratraileuse Fanny Jean qui est arrivée hors délais.

Le 10e tour était une barrière psychologique pour pas mal de traileurs, ayant à cœur de franchir les 10 heures de course avant un repos bien mérité, comme Jean-Rémi Collignon, 2e l’an dernier. Ils n’étaient plus que 58 à reprendre la route pour une 11e boucle. Au tour 13, la 3e dame était connue: Ann Andries stoppait l’aventure, bien qu’elle soit rentrée au hall dans les délais. Un tour plus tard, Coraline Capelle ne parvenait pas à boucler le tour de 7,3 km en moins d’une heure et devenait première dauphine de Séverine Vandermeulen. L’athlète a remporté le trophée pour la 2e année consécutive, d’une facilité déconcertante malgré un physique et un mental moins redoutables que l’an dernier, selon ses dires.

Au tour suivant (le 16e), Merijn Geerts, champion du monde de backyard, avec 677 kilomètres parcourus, ne rentrait pas dans l’heure et ne pouvait donc repartir. Son partenaire d’aventure lors de son record du monde, Ivo Steyvaert, qui semblait pourtant bien décidé à faire mieux que sa 5e place de l’an dernier, relâchait dans le 17e tour et rentrait hors délais. C’était au cours de cette boucle que Matthieu Tharion décidait de faire demi-tour. "La pluie rendait le parcours super glissant. Je n’en pouvais plus. Je ne suis pas déçu. Et puis, ce n’est pas marrant si c’est toujours le même qui gagne", commentait-il.

Au 21e tour, ils n’étaient plus que trois: Logan Perin, 3e en 2022, Yohan Nezan, vainqueur du DHD Vendée, et Jean Blancheteau, qui accompagnait Matthieu. Logan, l’Andennais, s’arrêtait après 22 tours, assuré de la 3e place. Yohan bouclait la 23e boucle, avant de jeter l’éponge et de laisser Jean s’imposer et devenir le Dernier Homme Debout.

La Dernière Équipe Debout

Outre l’épreuve solo, les participants pouvaient aussi, pour la première fois, participer par équipe de 2 ou 3 athlètes. Ils se relayaient, en respectant scrupuleusement l’ordre choisi dès le départ. Pour les organisateurs, le but était d’avoir un peu plus d’animation sur le parcours, le plus tard possible, et éviter que les coureurs solos ne se retrouvent trop seuls durant la nuit. «Nous sommes aux petits oignons pour tous les athlètes, du premier au dernier. Nous essayons, chaque année, de proposer un événement auquel nous avons envie de participer nous-mêmes. D’année en année, nous essayons d’écouter les remarques et les critiques pour nous améliorer. C’est comme ça que ce concept de relais est né», commente David Bertrand.

Ce sont les «Claudys» qui ont remporté ce petit jeu, une équipe composée du triathlète Luc Delwiche, l’ancien cycliste Ludovic Vuegen et le touche-à-tout Lionel Jonet. Le trio enchaînait les boucles avec une certaine facilité. Si chaque athlète avait 2 heures de «récup» entre chaque boucle, en fin d’épreuve, ils étaient forcés de réaliser les 3 dernières ensemble. Les «Claudys» étaient les seuls à terminer 24 boucles, soit 24 heures de course, dans les temps. Derrière, on retrouvait l’équipe «Galmiche», hors délai lors du 24e tour, et la «Biotrail Mixte», qui a pris le départ de la 24e boucle mais ne l’a pas terminée.

En duo, où la récupération n’était plus de deux mais d’une heure, la victoire est revenue aux «One More Time», avec un 23etour hors délai, tout comme l’équipe «Sandron», mais un peu plus lente. Si l’idée a plu aux participants, le concept est complètement différent de celui du DHD. Les performances, si belles soient-elles, ne sont pas comparables.

Séverine Vandermeulen - Dernière Dame Debout 2023

«La victoire a été bien plus difficile à obtenir cette année que l’année dernière. Je me suis retrouvée dans le dur physiquement et avec beaucoup de doutes mentalement. La répétition me lassait et j’ai eu l’impression que certaines concurrentes allaient tenir bien plus que moi. Je n’ai rien lâché, grâce à mon pacer et au soutien du public, et j’ai repris du poil de la bête. Au final, l’expérience a fini par payer.»

Jean Blancheteau - Dernier Homme Debout 2023

«Je suis heureux, mais fatigué. Par rapport aux autres éditions, le parcours et le climat ont suffisamment durci la course pour qu’on ne soit pas à plusieurs à aller jusqu’au bout. J’ai eu un stress dans le dernier tour, car ma montre s’est éteinte et je n’avais donc plus aucun repère alors que c’est la clé dans cette épreuve. J’aurais rêvé de terminer main dans la main avec Matthieu Tharion.»

Yohan Nezan - Deuxième du DHD 2023

«C’était une super expérience. Je ne m’attendais pas à aller aussi loin, avec des problèmes digestifs dès le 10e tour. Le parcours était à mon goût, je me suis bien amusé sur ce tracé andennais. Je suis assez “débutant” dans l’ultra, puisque j’ai commencé il y a trois ans. La récup ? Après 23 boucles, je pense que je vais me laisser une semaine de repos complet avant d’enfiler à nouveau mes baskets.»

Logan Perin - Troisième (et premier régional) du DHD 2023

«Je réitère ma 3e place avec moins de boucles que l’an dernier. Le tour n’était pas plus difficile mais plus long, donc il demandait une vitesse plus élevée. Par contre, la pluie rendait le parcours très glissant et épuisant. L’an dernier, je ne m’attendais pas à tenir 24 heures. Cette année, étant donné que la 3eplace était acquise, j’ai décidé de stopper, ne me sentant plus capable de finir dans les temps.»

Ludovic Vuegen, Luc Delwiche et Lionel Jonnet (les "Claudys") - Dernière Équipe Debout 2023

«Peut-être pas capables d’aller au bout individuellement, c’était pour nous l’occasion de se lancer le défi d’aller au bout à trois, entre amis. Les deux heures d’attente entre nos boucles respectives passaient relativement vite, mais il faut bien avouer que c’est beaucoup plus simple que tout seul. Nous sommes bien conscients que notre course et celle des solos sont presque deux disciplines différentes.»