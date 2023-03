Maillen s’impose à Belgrade

Second au classement, Rochefort est passé par la petite porte à Cerfontaine (69-70). "Ce match on doit le gagner cent fois, regrette le coach de Cerfontaine Eddy Bertrand. Mais voilà cela s’est joué sur de petits détails et des décisions arbitrales pas toujours en notre faveur". "On s’en sort bien car on a volé la victoire à Cerfontaine" reconnaît le mentor rochefortois Lionel Evrard.

L’autre résultat du week-end est la précieuse victoire (54-67) de Faulx à Loyers. "Après un chassé-croisé en première période, confie Alain Alexis, on a sorti un très gros troisième quart (5-20). Ce succès est dû à un gros collectif. À nous de poursuivre de la sorte".