Volley (jeunes): Les six titres provinciaux ont été âprement disputés

On rappellera que les six équipes championnes (ainsi que celles qui émergeront des catégories U11 et U13, au terme du second tour de leur championnat) iront affronter les lauréats des autres entités, lors des finales francophones qui auront lieu à Waremme, les 20 et 21 mai (les finales nationales sont, elles, prévues le week-end suivant, à Stekene). Il s’agit donc des U15 garçons et des U19 filles et garçons de Namur, des U15 filles de Romedenne, des U17 filles de Gembloux et des U17 garçons de Floreffe.