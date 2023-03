Le runner de la semaine - Florian Howet à l'assaut des 30 minutes sur 10 kilomètres

Cet électricien dans le bâtiment court pour se dépasser, mais aussi pour s’évader après ses journées de travail. L’objectif est simple: toujours repousser ses propres limites, et donc améliorer ses chronos. Il travaille dur l’hiver pour grappiller de précieuses secondes lors de la saison estivale, sur 1500, 3000 et 5000 mètres. "Mes chronos sont respectivement de 3'55.87, 8'26 et 14'50. Je suis impatient de débuter la saison estivale pour les battre. Et quand je n’y parviendrai plus, je me lancerai sur les semi-marathons et les marathons", poursuit Florian, qui vient de signer un 14'36 sur les 5 kilomètres de Lille la semaine dernière et compte bien se rapprocher le plus possible des 30 minutes sur les 10 kilomètres de Valenciennes ce week-end. "Passer sous les 30'20 minutes est l’objectif. L’an prochain, j’aimerais être sous les 30 minutes." Bien encadré, "Flo" ne manque pas d’ambitions et se donne les moyens de les atteindre.