Le retour gagnant de Sophie Aerts au jogging des Fous du Rire de Rochefort

Samuel Detroz est venu à bout des 5 kilomètres en pole position, devant Benoît Pochet et Maxime Denis. Chez les filles, c’est un retour à la compétition victorieux pour Sophie Aerts. Blessée durant plusieurs mois, l’athlète de l’ARCH n’a repris les entraînements qu’en janvier dernier. "Je m’entraîne maintenant 3 à 4 fois par semaine, et l’envie de reprendre les compétitions est bien présente. L’objectif, à Jemelle, c’était de faire la course au feeling, et je dois dire que je suis plutôt contente du résultat. Pourtant, je n’avais pas fait le bon choix de baskets. Les chaussures trail auraient été bien nécessaires", s’amuse la première dame. Eline Vlaeminck et Gwendoline Laermans ont complété le podium.