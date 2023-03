Jogging (Éghezée): Christophe a mis les gaz sur la Lune

La moyenne distance a permis à Christophe Gaz (SMAC) de devancer Matthieu Delpierre et Bruce Renson. "Le terrain était gorgé d’eau et spongieux dès le départ et les chaussures trail étaient de mise. Je me suis retrouvé seul avec quelques dizaines de mètres d’avance au 2e kilomètre. J’ai géré ma course sans me mettre dans le rouge en vue du semi-marathon de Namur." Elodie Rinchard, Florence Pirson et Anne Barbier ont composé le podium féminin. Peu de participants sur les 20 km (à peine une dizaine), remportés par Benoit Seynaeve et Sophie Marion.

5km – HOMMES: 1. Lechien Jérôme 18:48 ; 2. Balbeur Eliot 19:29 ; 3. Lecoyer Julien 19:36 ; 4. Debry Pierre Antoine 20:07 ; 5. Renson Ralph 21:48. FEMMES: 6. Ramboux Apolline 21:50 ; 18. Rock Stéphanie 23:41 ; 20. Guillaume Eloïne 24: 43 ; 23. Tribolet Céline 25: 39 ; 33. Gonzalez Joséphine 27: 15.

10km – HOMMES: 1. Gaz Christophe 43: 54 ; 2. Delpierre Matthieu 46: 34 ; 3. Renson Bruce 46: 51 ; 4. Perpète Jack 46: 57 ; 5. Ducat Joël 47: 56. FEMMES: 27. Rinchard Elodie 52: 33 ; 31. Pirson Florence 53: 57 ; 43. Barbier Anne 56: 38 ; 52. Demoulin Brigitte 1:01:34 ; 54. Schiettekatte Ghislaine 1:02:01.

20km – HOMMES: 1. Seynaeve Benoit 1:45:16 ; 5. Moro Terry 2:07:57 ; 6. Lambert Christophe 2:07:59 ; 7. Desseille Ernest 2:13:48 ; 8. Petit Michael 2:14:28. FEMMES: 2. Marion Sophie 1:59:22 ; 3. Lallemand Pascale 2:01:24 ; 4. Crappe Gaelle 2:06:49