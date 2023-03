Jogging de Barsy: La pluie n'était pas l'invitée surprise

Sur la petite distance de 6,5 kilomètres, Victor Mulles s’est montré le plus rapide. Il a devancé d’une trentaine de secondes le local de l’étape, Thibault Pierard, et Edwin Vandervorst (3e). Chez les filles, Romane Rasquain a signé une honorable 11e place au général et est montée sur la plus haute marche du podium féminin, devant Maud Pierard et Maya Dussard.

+ Les résultats des 5,5 km

L’athlète de l’ARCH, Alexandre Cellier, était lui aussi pour ainsi dire dans son jardin dans les campagnes condrusiennes. Logique donc d’être de la partie, après avoir accompagné son fiston sur sa toute première course (la première d’une longue série s’il décide de suivre les traces de son papa). Aligné sur les 12,8 kilomètres, il a rapidement pris la poudre d’escampette, accompagné de Thomas Vandormael, le coach de la Rock’N Run Athletic Team venu se perdre dans la région. "Nous nous sommes retrouvés à deux, avec Thomas, dès le premier kilomètre. Nous avons fait la course ensemble jusqu’au 9e km où j’ai décidé de placer une petite accélération lors d’un passage technique dans la boue. Je suis parvenu à creuser l’écart pour m’imposer avec une poignée de secondes d’avance", raconte Alexandre. Thomas a terminé 2e devant Fred Lekeu.

La Nandrinoise Manon Lambotte s’est imposée chez les filles pour 11 petites secondes seulement devant une invitée surprise: Chloé Herbiet. À peine une semaine après avoir bouclé le semi-marathon de Lille en 1:12:59, le tout premier de sa carrière, l’athlète du WACO a décroché la 2e place. "Il s’agissait d’une sortie pour faire plaisir à une de mes connaissances, qui est dans l’organisation. J’avoue que ce n’est pas dans mes habitudes, et que je ne m’attendais pas du tout à ce type de parcours", sourit la jeune athlète. Sara Lebon s’est emparée de la 3e place. Malgré la météo, cette 3e édition du jogging de Barsy, deuxième épreuve du challenge condrusien, fut une belle réussite.

+ Les résultats des 12,8 km