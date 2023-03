Escrime: sept podiums namurois à Perwez

Ce sont les épéistes qui ont ouvert le bal, le samedi. En l’absence du détenteur du titre, Neisser Loyola, qui tirait en Coupe du Monde à Buenos Aires, la voie était ouverte pour les autres prétendants, en élites. Et c’est un… Croate, venu étudier en Belgique et affilié à Braine, qui l’a emporté, en finale, face au "Mousquetaire" Nicolas Poncin. "Il aurait pu être champion, car il menait 7-2 avec beaucoup d’aisance, avant de faiblir mentalement. Nicolas doit mener de front ses études universitaires et le sport de haut niveau et ce n’est pas facile, en Belgique", précise Olivier Debondt. Chez les dames, ses "ambassadrices" Bérangère Lahaut et Solane Beken ont fini dans le Top 8. Mais son club a enjolivé son palmarès de deux autres médailles, via les sabreuses néerlandophones Jolien et Saartje Corteyn. La première, qui a récemment intégré le top 100 mondial, est repartie se préparer aux États-Unis. "Le week-end précédent, on avait envoyé nos jeunes promesses en Pologne, où ils ont glané de brillants résultats. L’un d’eux, Lilo Pinsart, est cette fois revenu de Leverkusen avec une médaille d’argent en U13, après avoir perdu la finale 10-9. On les prépare aux compétitions internationales, à laquelle ils pourront officiellement concourir la saison prochaine", conclut le maître d’armes cinacien.

Son collègue gembloutois a également eu le plaisir de voir ses fleurettistes monter sur le podium, ce week-end. "Héloïse Jordens, qui ne fait plus de compétitions internationales en raison de ses études, a pris la deuxième place en élites. Chez les garçons, Mathieu Nijs et Oscar Geudvert ont échoué de très peu en quart de finale (15-14 et 15-13). Il faut dire que la crème de la discipline était là. Mais Timothy Navas est parvenu à se hisser jusqu’en demi-finale, pour prendre le bronze. Et, en division 1 messieurs, c’est Alexandre Léonard qui s’est imposé", déclare Me Hendrix, qui s’envolera ce dimanche avec l’équipe fleurettiste belge U20 (dont Oscar Geudvert et Alexandre Léonard) pour Plovdiv, où auront lieu les championnats du monde.

Résultats des régionaux

ÉPÉE: dames: élites: 7. Bérangère Lahaut (Ciney), 8. Solane Beken (Ciney) ; division 1 : 13. Elise Lejeune (Ciney), 18. Elise Didion (Ciney), 26. Audrey Semoulin (Ciney) ; messieurs: élites: 2. Nicolas Poncin (Ciney) ; division 1 : 3. Vadim Lenoir (Namur), 6. Samuel Roudbar (Ciney), 25. Jérôme Lambert (Ciney), 26. Simon Vermeren (Ciney), 36. Thierry Frémalle (Ciney), 38. Mathieu Heinen (Ciney), 48. Garcia-Suarez (Ciney), 56. Julien Frémalle (Ciney), 60. Philippe Henroz (Ciney), 71. Philippe Drybooms (3 Armes), 79. Benjamin De Smet (Ciney).

FLEURET: dames: élites: 2. Héloïse Jordens (3 Armes), 5. Manon Drybooms (3 Armes), 11. Mahaut Reinbold (Huy) ; messieurs: élites: 3. Timothy Navas (3 Armes), 5. Mathieu Nijs (3 Armes), 7. Oscar Geudvert (3 Armes), 9. Miguel Navas (3 Armes), 11. Ulysse Reinbold (Huy) ; division 1: Alexandre Léonard (3 Armes), 7. Jeffrey Delattre (3 Armes), 13. Mattéo De Mascio (3 Armes).

SABRE: dames: élites: 1. Jolien Corteyn (3 Armes), 2. Saartje Corteyn (3 Armes).