Classement des buteurs de P2: Festival de doublés à Pondrôme et en série B

Les doublés étaient plus nombreux dans la série d’en face, avec 6 au total des 7 rencontres disputées en P2B. Et la moitié de ces doublés est à trouver dans un seul et même match, celui qui opposait Pesche à Pondrôme. De ce duel de Verts, ce sont les Beaurinois qui sont – largement – sortis vainqueurs, sur un score de 1-7. Les Pondrômois se sont illustrés par Nicolas Fadeux, Yaniss Hassani et Brayan Bernier, chacun avec deux buts à la clé. L’addition a été clôturée par un septième but de l’inévitable Cédric Magis, meilleur buteur de l’équipe et de la série grâce à ce 26e goal après autant de journées de championnat. Les autres doubles buteurs du dimanche étaient à Assesse avec Valentin Huet (14 buts au total), à Surice avec Yannick Sacré (6e et 7e buts personnels de la saison) et à Bioul avec Axel Dache (qui porte ainsi son compteur à 5 réalisations en championnat).

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 26e journée de championnat:

P2A

25 buts

Herbiniat (FCO Namur)

24 buts

De Groote (Sauvenière)

20 buts

Gilsoul (Rhisnes)

17 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), A. Reins (Rhisnes)

16 buts

Leruth (Ligny)

13 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Marion (Wépion)

12 buts

Gillard (Aische B), Harrad (Wépion)

11 buts

Lajili (Jambes), B. Adam (Ligny)

10 buts

Poskin (Éghezée), Hannecart (Naninne), Duchêne (Petit-Waret), T. Rihoux (Rhisnes)

9 buts

Paris (Ligny), Deheneffe (Malonne), Baugniet (Naninne), Demeuse (Profondeville), S. Guenegand (Wépion)

8 buts

Gourmet (Aische B), Lultz (Bossière-Gembloux), Notte (Lustin), Doupagne (Petit-Waret), Dehaye (Rhisnes)

7 buts

Perez Avial (Éghezée), Camara (Jambes), Leocata (Lustin), Joine (Rhisnes), Huygen-Thomas (Wépion)

6 buts

Tallier (Bossière-Gembloux), Kessler (Éghezée), Genard (Grand-Leez B), Gondry (Malonne), Coucke (Profondeville)

5 buts

Bernard (Bossière-Gembloux), J. Corvo et Rossini (FCO Namur), Fall (Jambes), Preumont (JS Tamines B), Mascaux (Ligny), Hermand et Vermeren (Naninne), Franssen (Petit-Waret), Guillaume (Sauvenière)

4 buts

Ferrante (Aische B), Quandt et Sabbe (Bossière-Gembloux), Willaert (Éghezée), El Kouchaii (FCO Namur), Beguin et Depireux (Grand-Leez B), Salihu (Jambes), Charpentier, Hennau et Stevens (Ligny), Diz Villanueva (Lustin), Bottaro et Craps (Malonne), Delitte (Petit-Waret), Folens et Herbay (Profondeville), François et Misson (Sauvenière), Miler (Wépion)

3 buts

Moureaux et Van Achter (Éghezée), Liotta (FCO Namur), Delooz et Longin (Grand-Leez B), Belic, Caplier, Lo Manto, Porcaro et Sebaihi (JS Tamines B), Robert (Lustin), Baume et Mary (Naninne), A. Blavier (Petit-Waret), Scailteur et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard et Tallier (Rhisnes), Bower, Desmet et Henrion (Sauvenière), Chelli et T. Guenegand (Wépion)

2 buts

Nameche (Aische B), Laidi (Bossière-Gembloux), Gys, Mailleux et Thierens (Éghezée), Crimi, Ibrahimi et Strazzante (FCO Namur), Barry (Grand-Leez B), Manzi et Sainthuile (Jambes), El Badri, Mirabella et Sadany (JS Tamines B), Conti et Delcommene (Ligny), Pilar Cerqueira et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Pinchart et Rigaux (Naninne), R. Blavier, Demaerschalk, Libert et Pirard (Petit-Waret), Bodart et Militello (Profondeville), Ancion et Munaut (Rhisnes), Destain et Renier (Sauvenière)

P2B

26 buts

Magis (Pondrôme)

25 buts

Wauthy (Rochefort B)

19 buts

Collin (Rochefort B)

17 buts

Pisvin (Gedinne)

16 buts

Patrick Nama (Anhée), Baudaux (Pesche)

14 buts

V. Dubois (Anhée), Huet (Assesse), Koné (Havelange)

12 buts

Quevrin (Gesves), Ar. Bodart (Onhaye B), Giglio (Petigny-Frasnes), Fadeux (Pondrôme)

11 buts

Bridoux (Schaltin)

10 buts

Labar (Assesse), Descarpentries (Bioul), Deghorain (Tarcienne)

9 buts

Martin (Anhée), Hassani (Gedinne), Poupaert (Petigny-Frasnes), F. Baudoin (Pondrôme)

8 buts

A. Sohy (Gedinne), Hassani (Pondrôme)

7 buts

Waldrant (Gedinne), Steeno (Onhaye B), Gjorgjijevski (Petigny-Frasnes), Piérard (Rochefort B), Y. Sacré (Surice), Nkoue (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), Helson et Lincé (Bioul), Betsem (Onhaye B), Gigot (Pesche), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Matagne (Pondrôme), Dumont (Surice)

5 buts

Frérotte (Anhée), Dache et A. Delcourt (Bioul), G. Hardy (Flavion-Morialmé B), Catoul (Gedinne), Nguea Edimo (Gesves), Maistriaux et Tenaerts (Petigny-Frasnes), Servais (Surice)

4 buts

De Maglie et A. Dubucq (Anhée), Conrard (Assesse), Becheker (Flavion-Morialmé B), M. Sohy (Gedinne), André, Bodson et Demarcin (Gesves), Coene et Van Crombruggen (Havelange), Loriers (Onhaye B), Wanschoor (Petigny-Frasnes), Antoine et Rochette (Pondrôme), Berny, Mullens et Simon (Schaltin), Collinet (Surice)

3 buts

Beguin et Hosselet (Anhée), Hermant et Tripnaux (Assesse), Gilsoul, Latini et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard (Gedinne), Van Der Veken (Gesves), Br. Lizin (Havelange), Bouterbiat (Onhaye B), Durieux et Léonard (Pesche), Ezzeroual (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), M. Brilot, Leleu, Mahin et Servais (Rochefort B), Guilleaume et Otte (Schaltin), Hainaut et M. Sacré (Surice), Kisita (Tarcienne)

2 buts

Beaufayt et Y. Dubucq (Anhée), Blasutto et Servais (Assesse), M. Delcourt, Jacquet et Jadoul (Bioul), Antonio Cristovao, Catteeuw, S. Hardy, Janssens et Mouton (Flavion-Morialmé B), Robinet (Gedinne), Bastin, Denis, Julien, Pierre et Suray (Gesves), Tonglet (Havelange), Au. Bodart, Plaquette, An. Poncelet et Tasiaux (Onhaye B), Genicot (Pesche), Bernier et Duriau (Pondrôme), Héligers, Kamba et Thomas (Rochefort B), Bernard, Colard, Grégoire et Rezette (Schaltin), Lecoyer, Magotteaux et Simon (Surice), Alessandro et Libert (Tarcienne)