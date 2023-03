Arquet dépose plainte pour propos racistes

La fin de match compliquée entre Beauraing et Arquet dimanche (1-1 et quatre cartes rouges) ne restera pas sans suite pour les protagonistes des deux camps. Non seulement, les rapports de l’expérimenté arbitre M. Hentschel et du visionneur seront analysés par le CP quant aux sanctions à réserver aux joueurs, mais en plus, le parquet fédéral entendra aussi la plainte des Vedrinois déposée via l’application "come together" de la RBFA dans le cadre de son plan d’action contre toute forme de discrimination. "Florent Gillet et Alexandre Verdel m’ont avoué ne jamais avoir entendu ça sur un terrain de foot de la part du public, confie Michel Lecomte, co-président d’Arquet, de retour de Paris après un voyage en famille. Mais il est clair qu’après autant d’insultes ciblant Malcolm on ne pouvait pas rester les bras croisés. Visiblement, dès l’accueil, le climat était délétère. Le match aller ne s’était pas bien passé non plus, certains joueurs avaient perdu le contrôle, c’est sans doute lié. Bien entendu le rapport du referee sera prépondérant mais, pour avoir vu les images de l’agression sur Tanguy Jonckers, on ne peut pas imaginer que c’est involontaire et sans danger."