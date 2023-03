Une lettre ouverte pour décaler les matchs

Trois solutions proposées

"Vu le refus du secrétaire, nous nous sommes alors tournés vers le président du CP en lui proposant trois solutions: décaler cette journée au week-end de Pâques, faire jouer cette journée en semaine ou annuler les matches des catégories U6 à U13 pour cette journée étant donné qu’il n’y a aucun classement dans celles-ci. Malgré les solutions proposées, le secrétaire reste sur ses positions mais nous autorise à demander le décalage des matchs. Mais comment fait-on lorsque les clubs accueillent entre 50 et 70 équipes sur ce week-end et que la plupart des équipes venant de la Province de Namur ou du Hainaut sont concernées par ces décalages ? Nous nous sommes alors tournés vers l’ACFF mais ils nous ont indiqué qu’ils n’avaient aucun pouvoir sur le calendrier établi par le secrétaire et qu’ils nous conseillaient donc de convaincre les clubs participants à nos tournois".

"Nous sommes démunis"

"On demande sans cesse aux clubs de se réinventer, de s’adapter aux nouvelles technologies (feuille digitale par exemple), de se conformer aux nouvelles législations (convention de bénévolat, nouveaux statuts…) et la plupart du temps sans aide des instances dirigeantes. Il ne faut pas oublier que les clubs amateurs sont gérés par des bénévoles, les mandats sont non rémunérés même s’il y a cumul… Nous sommes démunis face à cette situation et demandons dès lors l’aide de l’ensemble des clubs. Si tous les clubs invités dans les différents tournois de fin avril pouvaient demander le décalage de leurs matchs, les tournois pourraient avoir lieu et nous pourrions aussi assurer la réciprocité prévue. Évidemment, cela donnerait un travail supplémentaire au secrétaire provincial, mais comme c’était son idée…