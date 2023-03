Un marathon de Namur avec plusieurs nouveautés à découvrir ce dimanche 02 avril

Grande nouveauté cette année: les parcours ont été homologués par un représentant de la ligue belge francophone d’athlétisme (LBFA). "Les parcours ont été mesurés et homologué. Le parcours du marathon fera bien 42,195 km. Il partira du Rocher du Néviau, à Dave, passera par le Pont de Rouillon, ce qui est une autre nouveauté du parcours de cette année, et arrivera dans la rue de l’Ange, dans le centre-ville de Namur. Il s’agira d’un parcours exigeant et ludique, avec un dénivelé de 150D +.", illustre Nicolas Bonomi, avant d’ajouter: "Le semi-marathon, lui aussi homologué, fera bien 21,095km et démarrera depuis le Pont de Lustin, à Profondeville. L’arrivée se fera aussi dans la rue de l’Ange. Il s’agira ici d’un parcours plat et rapide, avec un dénivelé de 40D +."

Des navettes

Lors de la course, la circulation sera interrompue sur plusieurs axes et il ne sera pas possible de se garer. Cependant, des navettes sont proposées pour permettre aux coureurs de se rendre sur la ligne de départ. "Pour le marathon, il est possible de démarrer depuis l’arrêt Pont de France en navette TEC à 8h et 8h15. Pour le semi-marathon, il est possible de démarrer à 7h15 et à 8h de la gare de Namur. Il est aussi possible de se garer à la gare de Lustin", précisent les organisateurs. Aussi, il sera possible de se garer au parking Hôtel de Ville situé à la rue des Dames Blanches: "Il suffit de prendre un ticket ‘tarif gratuit’à la borne d’entrée et en quittant le parking,

l’introduire dans la borne de sortie. Au parking P + R Saint-Nicolas, situé à l’avenue Albert 1re. Là, il suffit d’attendre la levée des barrières."

Sur l’ensemble du parcours, des signaleurs seront présents pour veiller au bon déroulement des épreuves. "Et à l’arrivée, ce sont 300kg d’oranges, 900kg de bananes et 84kg de fruits secs et 1.880 litres de Chimay qui seront à disposition des coureurs." De quoi se remettre d’un tel effort.

Un 10km solidaire

Pour cette 4e édition, les organisateurs ont voulu ouvrir l’événement au plus grand nombre en organisant un 10km solidaire. Les joggeurs, déjà plus de 450 inscrits, circuleront au cœur du centre-ville et le long de la Sambre. Ce 10km est soutenu par la fondation Kick cancer, qui lutte contre le cancer de l’enfant. Les bénéfices récoltés lui seront reversés. Cette première édition des 10km de Namur est parrainée par Olivier, le papa de Pablo, décédé à six ans d’un cancer.

Le parcours du 10km sera essentiellement urbain, traversant le centre-ville. Mais il passera aussi le long du halage de la Sambre.

Un événement écoresponsable

Les organisateurs ont voulu cette édition 2023 du marathon de Namur respectueuse de l’environnement. Ainsi, des gobelets réutilisables seront distribués, un accord avec la SWDE a été scellé pour la distribution d’eau et le ravitaillement, évitant ainsi les bouteilles d’eau, et des zones ont été établies où les coureurs pourront jeter leurs déchets. "Ceux qui les jetent en dehors de ces zones seront exclus de la course." Notons que les tissus associatif et éducatif namurois sont mis à contribution tout au long de la course.