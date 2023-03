Tamines: "On a pris ce résultat comme une défaite"

Ce dimanche, Tamines a partagé l’enjeu face au Pays Vert (2-2). Un match nul au goût amer au vu de la physionomie du match. " On est déçu, le vestiaire a pris ce résultat comme une défaite , affirme Francesco Martinelli. Je pense qu’on aurait pu gagner. Offensivement, il nous manque encore quelque chose mais on va travailler la concrétisation ." Rentré pour les 25 dernières minutes, le jeune ailier estime avoir " bien apporté mais j’étais un peu nerveux parce que je n’ai pas eu beaucoup d’occasions ". Avec ce point pris, Tamines reste bien positionné dans la course au maintien. Les hommes de Balog comptent cinq unités d’avance sur la relégation et restent sur une série de six matches sans défaite. " C’est positif pour l’état d’esprit du groupe. Il faut souligner le travail du coach. Maintenant, on va essayer de remporter le plus de points possibles dans les quatre dernières rencontres ", conclut Francesco Martinelli.