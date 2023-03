Record battu pour le Handicap de Printemps

On rappellera que, dans ce type de course, les départs sont échelonnés, selon un calcul prenant en compte, notamment, le nombre de rameurs dans le bateau (du skiff en solo jusqu’au "huit" avec barreur), le poids et la taille de celui-ci, ou encore l’âge et le sexe des participants. Tout cela, dans le but de favoriser une arrivée la plus groupée possible. Celle-ci était jugée à hauteur des installations du club, après 5 km d’efforts fournis depuis l’avenue de la Pairelle, à La Plante. Pour la petite histoire, c’est le double Jean Somers-Maxime André qui l’a emporté, alors que les U17 wépionnais Julius De Gregorio et Augustin Ghiot ont terminé au pied du podium. "Ce sont deux des jeunes que j’entraîne le plus, ajoutait Louis Toussaint. Ils ont des objectifs internationaux et visaient la victoire ici. Ils ont perdu 50 secondes, sur un accrochage survenu à hauteur de la sortie de l’île. Il faut choisir les bonnes trajectoires. Mais dans l’absolu, ils ont fait une bonne course."

Le deuxième meilleur équipage namurois (7e) représentait le club dinantais: un quatre de couple emmené par l’entraîneur Christophe Finfe, accompagné d’Ysolde Sclavont, Aymeric Laloux et Florian Maquet. Tous devraient se retrouver pour la première régate des 1000 mètres d’Anhée, le 28 mai prochain.

Classement des autres Namurois: 19. RCNSM (Paul Panescu, Camille De Ripainsel, Éléonore Moons, Magali Devos), 26. RCND (Sébastien Delieux, François Thiry, Michaël Maquet, Vincent Gaspard), 27. RCND (Hélène Ricard, Éline Pereau), 29. RCND (Guillaume Rosier), 30. RCNSM (Sabrina Durant, Denis Tonglet), 41. RCNSM (Arnaud Lamy, Sophie Martin), 42. RCNSM (Martin Eyckermans, Florent Marot, Hélène Lefèvre, Louis Lambert, Florence Vincent), 44. RCNSM (Serge Herbecq, Kathelyne Hargot, Sarah Bontyes, Anne Leroy), 50. RCNSM (Pierre Henin, Damien Vandendriessche).