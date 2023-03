Onhaye: un œil sur Mons

Avec neuf points d’avance sur le 5e (Aische) et deux de plus sur le trio qui suit, il faudrait une catastrophe (et un lauréat "surprise" de la 3e tranche) pour que les Walhérois soient privés de tour final. Mais, dans les discours onhaytois, c’est la première place qui "tient la vedette". "On veut gagner tous les matchs. Tant que, mathématiquement, il reste une chance de rattraper Mons, on doit lui mettre la pression. On sait qu’au pire (sic), on sera au tour final. Mais il faut toujours voir plus haut", confiait Aurélien Lambert, dont le cinquième but a fait la différence, samedi soir, contre Tournai (1-0). "On a vu que cette équipe, bien organisée, se méfiait de nous. Il a fallu être sérieux et patient. Le plan était de passer par les côtés et de renverser le jeu aussi vite que possible. On a pris des risques, mais physiquement, on était au-dessus après une bonne heure, précisait Lionel Brouwaeys, avant d’évoquer, lui aussi, le leader. "Il faut continuer, car ils ont encore des matchs compliqués…"