J’avais 6 ans quand j’ai découvert le tennis de table dans le club de Rouillon. Nous habitions en face de la salle. Très vite j’ai accroché. Lorsque je suis monté D4, j’ai choisi de rejoindre l’Etoile Basse-Sambre pour jouer plus haut et ainsi continuer à progresser. Je suis ensuite parti quatre saisons à Vedrinamur pour jouer en super et nationale 1. Depuis quatre ans, je suis revenu à l’Etoile.

Et dès la première saison, l’équipe a cueilli les lauriers en nationale 1 ?

Nous avons en effet été champions et j’ai été classé A20 au terme de la saison. Malheureusement je ne suis resté dans le cercle restreint des séries A qu’un an car je ne m’entraînais plus beaucoup.

Comment vis-tu cette saison en super ? Lanterne rouge, vous n’avez réalisé qu’un partage contre Vedrin.

Ce n’est pas très amusant et motivant car on sait qu’on n’a aucune chance de gagner. On n’est pas assez forts pour jouer parmi l’élite. Déjà au terme de la saison 2021-2022 on devait descendre mais la fédération nous a proposé de rester.

J’ai heureusement la chance de pouvoir jouer de temps en temps avec la nationale 2 et gagner quelques matches. C’est bien pour le moral.

Que ferez-vous, si la fédé propose à nouveau de rester, car les candidats à la montée pourraient refuser ?

Deux années dans le fond du panier, ça suffit. Personnellement, j’aspire à descendre en N1, où le niveau est plus élevé depuis la refonte du championnat. On visera le maintien et je veux retrouver le plaisir de jouer.

Pour le club, avoir une équipe dans toutes les divisions de la N1 à P6, c’est important. Les jeunes peuvent ainsi gravir les échelons à leur rythme.

Au terme d’une finale pour le moins spectaculaire, tu as échoué en finale série B lors des championnats provinciaux face à Tim Giltia. Quel sentiment ?

Une déception bien évidemment. C’est la troisième fois que j’échoue en finale après les défaites face à Louis Laffineur et François Gobeaux. J’étais hyper motivé et cela faisait déjà un bout de temps que je n’avais plus joué à un tel niveau.

Je perds les 2 premiers sets sur le fil (9-11) mais j’ai continué à y croire et j’ai pu forcer la belle. Et à 10-9, je loupe la balle de match sur un retour de service. J’ai voulu frapper sur une balle liftée. Je mène encore 11-10 sans hélas pouvoir conclure.

Depuis trois ans, tu joues aussi au Padel. Un bon complément ?

Je pratique cette discipline depuis mars 2020. J’ai vite trouvé mes marques dans ce sport à la mode et je dispute les interclubs à Ciney dans la catégorie 400. Les échanges sont longs et il faut savoir anticiper. C’est aussi l’occasion d’entretenir la forme.

Où puises-tu tes meilleurs souvenirs ?

Je n’oublie pas le triplé en moins de 21 ans, signé en février 2020 lors des championnats de Belgique. En double je gagne avec Florian Antoine et en mixtes avec Margaux Tschirr.

Je retiens aussi mon titre national en juniors, après ma victoire sur Pieraert.

En super à Vedrin, j’avais également battu Florent Lambiet.