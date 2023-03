Nico Grégoire n’a que le tour final en tête

Déterminés, les Aischois attendent déjà le solide leader montois de pied ferme samedi prochain. "C’est pour ce genre de rencontre qu’on joue au foot, insiste le Gembloutois. Mons viendra avec du monde et on jouera le couteau entre les dents. Ce n’est jamais facile pour les ténors de venir gagner chez nous. Ils ont toujours du mal sur notre terrain. On va essayer de ne pas faillir à notre réputation."

Associé à Louis Maisin dimanche à Manage vu l’absence de l’autre Nico, De Maeyer, le jeune défenseur central a livré un solide match, un de plus. "À partir du moment où on garde le zéro derrière, c’est que cela s’est bien passé. Peu importe qui joue, c’est aussi une question de mentalité. Et depuis quelques semaines, on sent un groupe déterminé."

Trois fois le zéro derrière sur les 4 derniers matchs

Invaincu en six rencontres (14/18), Aische a aussi tenu le zéro derrière trois fois sur ses quatre derniers matchs. Un signe qui ne trompe pas et qui réjouit le défenseur de 22 ans. "Pour la confiance, c’est parfait. On prenait trop de buts avant et on a resserré les boulons. Personnellement, cela va de mieux en mieux. Début de saison, j’estimais ne pas évoluer à mon meilleur niveau pour des raisons X ou Y. Mais j’ai retrouvé toutes mes sensations, comme mes coéquipiers. Au meilleur moment finalement pour bien terminer ce sprint final."

Toujours hésitant sur son avenir alors que ses coéquipiers se sont prononcés, l’ex-joueur du Sporting de Charleroi n’a pas caché qu’il espérait gravir un échelon la saison prochaine. "Je ne suis pas pressé, le club connaît mes intentions. Je veux essayer de tenter l’aventure en D2. Je préfère prendre mon temps. Je n’ai pas une offre concrète où je dois dire oui ou non mais quelques pistes. " Et si Aische venait à jouer le tour final et à émerger, cela changerait-il la donne ? "Évidemment, cela reconditionnerait mon choix, répond honnêtement Nico. Je suis bien à Aische."

Tellement bien qu’il va tout faire pour emmener son équipe au tour final.