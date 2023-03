Lebrun (Couvin) préfère jouer contre Onhaye

"Il reste quatre finales", décompte l’entraîneur couvinois, qui pourra compter sur les retours de ses suspendus (Sobry, Galante, Duchene et Magotteaux) et de Davrichov pour la réception d’Onhaye. Seul Nicolas Deppe sera absent suite à sa troisième jaune reçue à Tertre. "Un point ou zéro, finalement la différence n’est pas si grande… C’est avec trois points que l’on avance, poursuit Fabrice Lebrun. Et l’objectif sera de garder trois équipes derrière nous. C’est toujours le cas actuellement, mais tout le monde, que ce soit en haut du tableau ou dans le fond du classement, joue les matches comme si c’était une finale. Onhaye, un plus gros morceau ? Tant mieux, je préfère jouer contre ce type d’adversaire !"