Le talent, la complémentarité et le titre à Temploux, premier champion provincial de la saison

Après un calendrier abordable, une seule fois le doute a vraiment effleuré les Bleus durant la saison. "Après notre défaite dans des circonstances “particulières” à Jambes, nous étions distancés de six points." Mais les certitudes ont vite repris le pas pour les protégés du président Massart. "Nous avons enchaîné avec plusieurs succès dans des matches difficiles comme à Flawinne, où nous étions menés 2-0 avant de gagner 2-4, ainsi que contre Jemeppe, Malonne ou Wépion." Les poursuivants perdant des points entre eux, Temploux était reparti du bon pied pour s’emparer de la deuxième tranche et du leadership en novembre. Une plus haute marche que les Bleus n’allaient plus quitter…

"Tout ne fut pas parfait pour autant. À l’image du match à Profondeville: je prends cette défaite pour moi, m’étant troué tactiquement", avoue le coach. La franchise, c’est l’une des grosses qualités humaines de Benjamin Mazy. Une autre est celle d’avoir su mettre la somme des talents individuels au service de l’équipe. "Et ce ne sont pas 11 joueurs mais l’ensemble du noyau qui a participé au titre", souligne Benjamin. Ayant rarement pu aligner plus de trois fois la même composition, il a pu compter sur un banc qui ne déparait pas avec les titulaires. Seul petit regret: ne pas avoir pu fêter le titre sur le terrain comme il aurait pu l’espérer si Jambes s’était imposé dimanche à Wartet. Une situation vite oubliée dans la chaude ambiance de la buvette des Dolomiens.

Perfectionniste, Benjamin Mazy ne compte pas "balancer" les derniers matches de championnat. "Par correction, mais aussi pour faire honneur au club, au village, aux nombreux supporters et aux dirigeants. Et évidemment pour faire honneur au titre." Le tout premier en tant que coach pour "Benja". "J’ai aussi une pensée pour mon frère Grégory, entraîneur des gardiens à Arquet. J’espère que, lui aussi, pourra fêter le fruit de son bon championnat." L’entraîneur temploutois termine en adressant des remerciements à tous ceux qui, dans leur rôle, ont participé à cette réussite. "Tout d’abord, je remercie le comité de me faire autant confiance depuis quatre ans. Il est à l’écoute de mes envies et il suit mes idées. C’est grâce à cela que cette année a été la bonne. Sans lui, Temploux n’existerait pas ou plus. Merci Fab, Berna et Loulou de m’avoir accompagné dans ce projet. Merci aussi à nos supporters, toujours présents quelle que soit la météo et qui ont beaucoup bu et chanté. Merci, évidemment, à ce groupe extraordinaire de joueurs !"

Bruno Rase, capitaine et enfant du village

Avec Arnaud Desmet, Bruno Rase, le capitaine des Aviateurs, est un des rares Temploutois «pur jus» du noyau. Une fibre bleue et blanche qu’il a toujours cultivée, hormis lors d’un passage de trois années au FCO Namur. Le titre de Temploux, Bruno l’apprécie donc encore plus particulièrement, tout comme son président Loulou Massart.

Le titre temploutois avait une saveur particulière pour Bruno Rase, véritable clubman chez les Aviateurs. ©EdA - Pierre Cousin

Le médian de 32 ans aurait certes préféré différer le sacre d’une semaine, lors du derby face à Flawinne B. Mais faire une belle fête dans la buvette de Wartet n’est pas non plus pour lui déplaire. «Nous n’allons pas bouder notre plaisir, entame Bruno. Temploux est un club familial. La base de notre groupe est là depuis quatre ou cinq ans et les nouveaux arrivés ont apporté leur pierre à l’édifice.» Célébrer cette montée en assistant au duel entre Wartet et le rival jambois n’aura pas manqué de piquant. «Lors de notre défaite face aux Bleus à l’aller, nous nous étions retrouvés avec 6 points de retard sur eux et Malonne B. Nous sommes maintenant champions avec 12 points d’avance», conclut Bruno Rase non sans une certaine fierté.

L'œil du coach : Un groupe talentueux et une bande d’amis

Albert Vertrynge : Notre «Bert» national. Il court, il court… Et marque les goals les plus difficiles!

Antoine Février : «Yoko» pour les intimes. Saison tranquille, sobre et efficace.

Arnaud Desmet : La force tranquille, toujours présent quand il le faut.

Bastien Ancion : Manager dans la vie comme sur le terrain, le patron du milieu.

Benoît Cambier : C’est simple… «Mister P1»!

Berat Sinanovski : Un talent. «Coach, je cherche un cuistot… Ça va être chaud! Si j’en trouve un, j’suis ton homme.»

Bruno Rase : Classe et élégance… Il est beau le «capi», un soleil à lui tout seul!

Christian Mansvelt : Une perle rare. Tout simplement le meilleur transfert. Encore une saison puis je te laisse partir en P1?

Cyril Jalet : Notre Cyril, le plus doué, mais trop peu vu cette année.

Fabian Winandy : Le «roc», mon deuxième soldat. Il a toujours répondu présent à ma demande.

François Del Piero : «The» buteur. Sa meilleure saison depuis mon arrivée. Il prend enfin des ballons de la tête.

Frédéric Mont : «The mister». Le seul mec qui joue avec des aimants dans ses Kipsta.

Alexandre Février : Menuisier de formation, il aime les tables et les chaises dans le vestiaire. Lui aussi était toujours présent quand il le fallait.

Jérémy Hosselet : Monsieur famille XXL. Mon premier soldat, je pars avec lui à la guerre sans problème!

Julien Van Mol : Le beau gosse, Monsieur «Poker» de l’équipe. 38 ans et toujours autant amoureux du ballon. Grosse saison entre Temploux et Malaga.

Kevin Sprumont : «Tranquille, tu m’appelles, hein coach…»

Lionel Salmon : Le «Poisseux». Blessé mais super mentalité.

Ludovic Nazé : Comme le vin le plus vieux, il s’améliore encore. Quelle santé et toujours aussi efficace! Sauf Malonne, hein Lulu… Encore une «poulet»?

Mathieu Gillet : Merci pour ta super mentalité! Rien à dire, tu t’es accroché. J’ai suivi mes idées et tu as toujours été là.

Matteo Di Primo : «Coach, je vais au Standard ou à Charleroi? Je commence ou pas?» Un but à Flawinne qui valait de l’or et un coup franc à Salzinnes qui valait le détour. Merci Mat!

Matthias Sacré : Dommage, un accident lui a coûté sa saison. Reviens en forme!

Mounir Mina : Une belle commotion et un retour difficile. Merci Mounir!

Nicolas Dell’Aquila : Il a tout changé! Tu peux encore jouer 10 ans tellement tu es fort… Mais demande à Madame avant…

Nicolas Breban : Merci pour tes dix années au club! Une saison difficile pour nous deux mais ce titre, tu y as droit aussi!

Valentin Hote : Au foot comme dans la vie, c’est un gentleman. Un grand merci, Val!

Didier Caplier (T2) : Le Roberto Carlos de la province, merci «Ditch»!

Fabien Sprumont : Un délégué en or, merci Fab! Vivement dimanche pour boire une chope…

Bernadette Sprumont-Ripet : La «Boss» de la buvette. Le verre du club, Berna?