Le off-day boninnois, Giaux à Natoye

Le derby a vite été plié par les Natoyennes qui ont mené 19-40 dans le deuxième quart, et ce n’est pas le timide retour des Boninnoises à 28-41 qui a semé le doute. " C’était un off-day total, avoue la coache des "Jaunes", Perrine Drygalski. Mais je préfère qu’il arrive maintenant que lors des prochaines rencontres face à des adversaires directs. La semaine dernière, j’avais dit que sur les sept derniers matches, il faut signer un trois sur sept. Nous avions bien commencé en allant chercher le succès face à Libramont. Ici, ça nous fait un sur deux, il n’y a rien de grave. Il faudra encore aller en chercher deux au minimum et ne pas connaître de jour sans face à Arlon ou Ganshoren, c’est certain."