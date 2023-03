Classement des buteurs de P1: Théo Kleinkenberg entre dans un club très select

Le podium provisoire du classement, toujours dominé par l’aîné des frères Fromont, ne change pas, bien que les attaquants aux places 2 et 3 aient fait grimper leur total personnel de deux et d’un goals, le tout dans le même match puisque le Grand-Leezien Francotte a réussi un doublé à Loyers (1-3), qui a sauvé l’honneur par Aissam Boutgmi.

Dans le partage riche en buts entre Andenne et l’Union Dinantaise (3-3), King-David Akandja, l’ancien Malonnois, a réussi son premier doublé avec les Dinantais. Il fallait se rendre dans le sud de la province pour voir à l’œuvre les deux autres doubles buteurs du dimanche, ceux-ci ayant frappé sur les terrains voisins de Chevetogne et Haversin, grâce à Romain Desille et Jonas Tricnaux.