Ciney et Rochefort y sont presque

À Rochefort, le club va préparer une belle fête, mais sans en dire de trop. "On a envie de rester discret, des expériences du passé montrent qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours trop vite. Mais on doit mettre des choses en place si on veut que tout soit bien organisé. C’est ce qu’on va faire en respectant énormément Habay, comme nous avons respecté Richelle."

Ciney: Otte se satisfait de ce très bon point

Malmenés par Aywaille, les Cinaciens sont parvenus à inverser la tendance en fin de match pour s’adjuger un point qui leur permet d’entrevoir la suite avec sérénité. Il faudrait une petite catastrophe pour que les joueurs de Manu Rousselle n’évoluent plus en D3. "Au vu de la physionomie de cette partie où nous avons su revenir de très loin, c’est un bon point, indiquait le médian Thibaut Otte. Contrairement à la semaine précédente où nous avions été très bons face à Mormont, ici, nous avons eu nos moments forts et nos moments faibles. Nous sommes parvenus à revenir et à nous montrer solidaires et, c’est bien là le plus important. Le maintien quasi dans la poche, inutile de préciser que ce point a été accueilli avec satisfaction."