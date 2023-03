Chaque équipe jouera plusieurs fois chez elle

Si cette réforme a le grand avantage de rendre plus compréhensible le déroulement des championnats (surtout pour le grand public), elle aura un impact sur l’utilisation des infrastructures. "Cela risque de poser problème pour certains. Mais pour nous, c’est positif, enchaîne la responsable namuroise. Si on part du fait qu’on aligne 26 équipes, soit treize le samedi et autant le dimanche, et la moitié d’entre elles en déplacement, cela nous ferait une moyenne de six matchs par jour. On s’en tirerait donc avec une seule location de salle par week-end, et non plusieurs, comme auparavant. Et on évite de bloquer les jeunes et leurs parents toute une journée. Quant à la question des déplacements, cela dépendra d’une division ou d’une poule à l’autre."