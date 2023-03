"Boninne a fait du Boninne", même avec ses jeunes surprenantes

"Comme le dit si bien David Roussaux, Boninne a fait du Boninne, en rigole-t-elle. Par moments, nous pouvons sortir de très belles séquences et par moments, être à côté de notre basket."

Les Namuroises qui sont la belle surprise de cette saison, toujours en lice pour les play-off "si la R2 Dames B ne se maintient pas uniquement", l’objectif premier de cette équipe était le maintien et la formation des très jeunes éléments de l’école de jeunes. "Nous n’étions pas attendus par les autres équipes et on a surpris. Maintenant, on voit qu’on est plus attendu dans les salles et pour les filles, qui découvrent le basket adultes, c’est un apprentissage. C’est différent qu’en équipes d’âge, on tombe plus facilement sur une zone, notamment. Mais c’est une très belle saison que mes joueuses livrent."