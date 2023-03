A 83 ans, Claude Piron va courir son 50e marathon ce dimanche à Namur

Daniel Piron, journaliste au sein du service "intérieur-étranger" des Éditions de l’Avenir, désormais retraité, vivra ce dimanche son 50e marathon. Pour ce Namurois né prématurément pendant la guerre, la course à pied est venue sur le tard, grâce à son fils, Damien. "Je suis arrivé à la course à pied un peu par hasard, quand mon fils m’a dit un jour "papa, tu devrais essayer de courir". Quinze jours plus tard, je finissais le jogging du Buley, à la Plante dans les derniers. Mais j’y étais arrivé. Un ami m’a alors conseillé de ne pas forcer et de trottiner au départ. Six mois plus tard, je terminais le marathon de Huy en 3h14" , explique l’ancien journaliste. Depuis ce premier marathon, couru à 48 ans, il en a couru d’autres: New-York, Porto, Malte, etc. Lui et son fils courent pour des associations. "La première fois, nous avons couru pour l’ONG Défi Belgique Afrique. Dimanche, nous courrons en hommage au petit Pablo, décédé à six ans d’un cancer." Un 50e marathon qu’il qualifie de "nouvelle aventure."