Arbitre: Loockx.

Cartes jaunes: Detienne, Khaida, Henri.

Buts: Lwangi (1-0, 55e), Delsanne (1-1, 94e)

NAMUR: Tonnet ; Vander Cammen, Baudot, Eloy, Lwangi (71e Olojede), Detienne, Rosmolen, Bakija (76e Valcke), Dheur, Khaida, Crame (82e Largo).

REBECQ: Vandermeulen ; Kouame (52e De Greef), Depotbecker, Cordaro, Henri (69e Traore), Contino (80e Bova), Piret, Lufimbu, Delsanne, Da Silva Camargo, Bagayoko.

Quand Delsanne a propulsé le ballon d’un corner inexistant dans la cage de Tonnet dans les arrêts de jeu, une chape de plomb s’est abattue sur le stade. Les Brabançons venaient de récolter la récompense de leur jusqu’au-boutisme alors que les Namurois, auteurs d’un match quasi parfait, n’avaient qu’à se mordre les doigts de n’avoir pas doublé un capital rudement acquis via Lwangi à la 55e. En première période, les "Merles" avaient pris un léger ascendant mais sans vraies opportunités. De leur côté, les hommes de Christian Torfs profitaient de chaque ouverture, avec le remuant Depotbecker pour porter le danger dans le camp namurois. À la 22e, Tonnet devait l’empêcher d’ouvrir la marque après une approximation de sa défense. "C’est la plus belle formation que nous ayons vue", s’inquiétait le coach namurois, Cédric Fauré, placé derrière les balustrades. À la reprise, les Mosans continuaient à se porter dans le camp adverse. La vérité allait venir d’une phase arrêtée, parfaitement distillée par Rosmolen pour Lwangi. Le plus dur semblait fait. Les visiteurs ne renonçaient pas et après une grosse possibilité de Crame, Tonnet sortait encore un ballon très chaud à la 87e. Le dernier rush s’avérait finalement payant pour un partage logique. Une soirée très mitigée pour les Merles qui perdaient Lwangi (pour plusieurs semaines ?) et Detienne qui avait reçu sa 3e jaune.