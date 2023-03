Les "Verts" de Nicolas Miserque menaient de quatre buts en fin de première période. Des réalisations signées Vanderlinden, Vlieghe et Daubresse, ainsi qu'un but ollégien contre son camp. La reprise fut encore plus prolifique pour les Clermontois. Vlieghe (4) M. Lardot (2), Gigot, G. Lardot et Roger aggravèrent la note. Le visiteur Steinier, sur penalty, sauva l'honneur à 9-1.

St-Gérard 4 - Somzée B 1

Un triplé de Désirant avait mis les Brognois sur la bonne voie au premier acte. Defoy ajoutait sa touche personnelle. A vingt minutes du terme, le but du capitaine visiteur Cambria sauvait l’honneur pour les "Rouges". Marcel Picavet, l’actuel coach de St-Gérard, continuera sa mission la saison prochaine.

Treignes 2 - Thy-le-Château B 2

Les visités s’octroient une grande partie de la première période. Contre le cours du jeu, les "Métallos" se portent aux commandes grâce à un but de Djebali. Grâce à leur excellente mentalité, les visités reviennent dans le parcours dès la reprise, via une réalisation de Coppée. Treignes prend l’avance pour la première fois à la 65e, par le même Coppée. La réaction visiteuse est immédiate, via Goblet.

Tarcienne B 2 - Fraire 0

Sur un terrain fort difficile, les protégés de Cédric Didion se sont imposés. Tahir donnait l’avance aux visités après une demi-heure de jeu. Un avantage précieux pour des Tarciennois bien physiquement. Les "Jaune et Noir" lançaient quelques tentatives pour égaliser en seconde armure. Les visités maîtrisaient ces velléités et plantaient une seconde rose à la 64e, via Vandenbroeck. L'espoir tarciennois n’était plus vraiment inquiété par la suite.

Philippeville B - Ham B r.

Les conditions climatiques ont empêché ce duel sur un terrain en trop mauvais état. Ce qui a permis au coach sambrien, Frank Van Crutsen, d’aller coacher l'équipe A des "Balouches".

Lesve-Arbre - Surice B r.

"Le terrain était inondé et ne permettait pas aux deux formations de pratiquer le football", informait le coach des Coalisés, Manu Delcour. Le match au sommet de cette journée devra donc être reprogrammé, probablement durant la période pascale.

Etoile Tamines 5 - Falisolle 0 fft

Dès vendredi, les Fusionnés avaient prévenu leurs voisins qu’ils ne se déplaceraient pas. "Nous aurions été seulement à 11 éléments, sans gardien. Dans ces conditions, nous avons préféré renoncer", exposait le coach falisollois, Eric Delmelle.