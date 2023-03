Cartes jaunes: Bastien, Gauthier, Gosset, Pellegrino, Batatinha.

Carte rouge: B. Dhyne (2 c.j.).

Buts: Moors (0-1 pen, 15e), Delvaux (0-2, 38e), Tricnaux (1-2 pen, 65e et 2-2, 80e).

HAVERSIN: Dieudonné, Gonset, Michel, Tricnaux, Thonon (65e Pellegrino), Corhay (15e Grandjean), Kone, Piraux, Mohimont (83e Tchérépachin), Leclercq (65e Piette), Struvay.

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Delvaux (86e Nicolas), Bastien (60e Rouffignon), Moors, Jaspard, Baudoin (80e Duchêne), J. Dhyne (70e Mercier), Roldan, Toussaint, B. Dhyne.

Faut-il encore croire au miracle du côté visité ? "Il faut y croire jusqu’au bout. Sinon, autant rendre les armes sur le champ", déclare le coach. Les premiers échanges sont assez équilibrés, puis Meux monte dans les tours. Et hérite d’un penalty que Moors met au fond (0-1). Haversin fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Son vis-à-vis fait toutefois le break quelques minutes plus tard. Il tombe des cordes et les gars repartent au charbon. Avec l’appui du vent, les Noirs donnent de temps en temps l’impression de pouvoir mieux faire. Et c’est ce qu’ils vont faire. Tout d’abord, via un penalty transformé par Tricnaux. Puis, via un envoi de tout bon cru, parti du panard du même. À partir de ce moment, les gars de Grégoire vont en remettre une couche. Sur un bon ballon en profondeur, Kone gaspille les trois points en envoyant au-dessus. Tout comme Tricnaux, peu après.

"En seconde période, nous avons eu un sursaut de fierté et d’orgueil, qui nous a permis de revenir au marquoir. Ce qui prouve bien qu’avec de l’écoute et de l’application, mon équipe a sa place dans cette série. À ce niveau, on doit aller chercher les points avec les tripes. Mes gaillards sont de toute bonne composition, mais les aléas sont là aussi."