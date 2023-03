Cartes jaunes : Pereira, Vallera.

Buts : Boudar (1-0, 2e), Hospied (1-1 pen., 22e et 2-2 pen., 87e), Rodrigues (2-1 pen., 69e).

TAMINES : Aromatario, Leemans, Boukamir, Boudar, Rodrigues, Bulfon (66e Martinelli), Vassart, Moatassim, Stephanus, Katuma, Pereira.

PAYS VERT : Charlo, Bonnier, Dupont (73e Paternotte), Hospied, Herbecq, Nzuzi, El Araïchi, Mundine, Leleu, Vallera, Mangunza (90e Romont).

Sous une pluie battante, Tamines commençait très fort. Boudar profitait d'un centre mal repoussé pour placer sa frappe au fond des filets, après seulement deux minutes.

Le reste de la rencontre s'est décidé aux penaltys. C’est d'abord Hospied qui s’est présenté aux onze mètres, pour égaliser à la suite d'une poussée fautive de Boukamir. Ensuite, Rodrigues s’y est mis, pour redonner l'avantage à la Jeunesse après avoir été accroché. Puis, c’est de nouveau Hospied qui s’employa du point de penalty, pour remettre les deux équipes à égalité en toute fin de match, après qu'Aromatario ait pris les jambes de Mangunza, lors d'une sortie au sol.

"Je suis fâché sur l’arbitrage, pestait le coach taminois, Tibor Balog. Le premier penalty contre nous est fort douteux et le second est inexistant. Avec une victoire, on aurait été quasiment sauvés. On a joué le match qu’il fallait. Mais le troisième but qui devait nous soulager n’est pas arrivé. On a eu beaucoup d’opportunités, surtout en deuxième mi-temps. Il nous a manqué le dernier geste. On est déçus, mais on a montré un bon niveau de jeu. L’organisation était parfaite, on a concédé peu d’opportunités en seconde période. C'est de bon augure pour les quatre derniers matches."

Trois points que les Taminois auraient pu prendre via quelques opportunités galvaudées en seconde période. Boudar touchait notamment la latte, tandis que Katuma plaçait sa tête au-dessus du cadre, en fin de rencontre.

"On aurait dû marquer ce troisième but mais on ne l’a malheureusement pas fait, poursuivait le coach taminois. Malgré tout, je suis très content de l’équipe. Le fond de jeu était magnifique, vu le terrain difficile. Même si nos adversaires sont largement au-dessus de nous au classement, on a quand même été dangereux et supérieurs à eux. Il faut aller à Gosselies pour gagner et se sauver le plus vite possible."