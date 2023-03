Tibor Balog coach Tamines

"On a joué le match qu’il fallait. Mais le troisième but qui devait nous soulager n’est pas arrivé, regrettait Tibor Balog. On a eu beaucoup d’opportunités, surtout en deuxième mi-temps. Il nous a manqué le dernier geste. On est déçus, mais on a montré un bon niveau de jeu. L’organisation était parfaite, on a concédé peu d’opportunités en seconde période. C'est de bon augure pour les quatre derniers matches."