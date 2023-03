Temploux pour un sacre amplement mérité

Même s’ils étaient bien installés dans leur "quartier général" à Wartet, Benjamin Mazy et ses hommes auraient préféré se refroidir et décrocher leur titre sur leur terrain, la semaine prochaine contre Flawinne B. Qu’importe, ce groupe talentueux n’a pas laissé passer une occasion de faire la fête. Leur dauphin jambois a subi une seconde déconvenue en deux semaines. Michaël De Troyer, le coach des "Bleus", se révélait sans ressources. "Nous prenons trois buts en 23 minutes. Sur un terrain très gras, cela devenait difficile de revenir. Notre mentalité n’était pas bonne et nous n’avons rien à revendiquer." Il devra rebooster ses gars, pour ne pas louper le tour final. David Truant, le T.1 de Wartet, voit son équipe sur une courbe ascendante. "Malgré les absents encore nombreux, nous avons fait le job, avec un bon état d’esprit."