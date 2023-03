Cartes jaunes: Smal, Boreux, Biersard, Mukendi, Doneux.

Buts: Van Hyfte (1-0, 7e), Smal (2-0, 90e).

MEUX: Paulus, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Smal, Rosy, Rouffignon, Marion (82e Moors), Coquelle (89e Roldan-Simon), Gaux (74e Paquet).

HAMOIR: Rausin, Doneux, Tietcheu, Dianda Mukele, Masset, Damblon (75e Guilmi), Yilmaz, Ceylan, Macé (46e Mukendi), Biersard, Lahaque.

En lutte pour la deuxième place, les Meutis, privés de Bajraktari et Farikou, blessés, de G. Bauduin (raison privée) et de Kinif et Mazy, suspendus, saluaient le retour de Gaux (titularisé), Moors et Roldan-Simon (tous deux réservistes). Les visiteurs restaient quant à eux sur un piètre 0/15.

Les Namurois commençaient contre le vent. Au petit rectangle, Van Hyfte s’élevait plus haut que tout le monde pour déflorer la marque d’une tête rageuse (1-0). Le but de Gaux, à la réception d’un centre-tir de Smal, était ensuite refusé pour hors-jeu (15e).

Fébriles, les Rats avaient tendance à s’énerver. Ils tentaient leur chance à distance, sans danger pour Paulus. Si les échanges s’équilibraient ensuite, les occasions dangereuses restaient locales. La volée de Marion était repoussée par Rausin (35e).

"On va le faire !", lançaient, motivés, les visiteurs à leur retour sur le terrain. À l’inverse, les Meutis, qui avaient la fâcheuse tendance à faire les mauvais choix, semblaient être restés au vestiaire. Le danger se rapprochait du but local. "Encore, encore !", encourageait le médian visiteur Nicolas Doneux. Mukendi était tout près de l’égalisation, mais Paulus déviait le cuir sur la transversale. Le dernier rempart local était ensuite décisif devant Yilmaz (86e). Dans ce contexte, le but de Smal pouvait (presque) être considéré comme cynique (2-0). Cyril Van Hyfte, défenseur et buteur meuti confiait: "Lors des matches au cours desquels nous prenons rapidement l’avance, nous avons tendance à remonter sur le terrain un peu trop confiants. Nous faisons alors le dos rond avant de profiter de la moindre opportunité. Même si nous n’avons pas montré grand-chose, nous sommes parvenus à conforter notre succès dans les derniers instants. Mais ce ne fut pas encore une copie parfaite."