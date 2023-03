Sleeuwaert (Meux): "Tout bon pour mon anniversaire"

"Hormis l’avertissement sans frais que fut la frappe sur la transversale, c’est un bon succès pour mon anniversaire, confiait Brian Sleeuwaert, impérial sur le flanc gauche et qui a fêté ses 28 printemps mardi. Durant la première demi-heure, nous avons proposé du jeu. Nous passions de gauche à droite et avons bien fait bouger les blocs. Nous avons marqué aux bons moments. À domicile, nous avons cette faculté de faire le gros dos et d’exploiter la moindre occasion. C’est une de nos forces. Une fois l’orage passé, nous sommes capables de faire mal à l’adversaire. Nous faisons la différence sur nos qualités."