Arbitre: Louai

Cartes jaunes: Pezzin, Servais, Laloux, Halleux, Lanckohr.

RICHELLE: Pezzin, Halleux, Simon, Weber (51e Thomas), Custinne, Servais, Zouga (85e Diallo), Lanckohr, Meys, Boulton (88e Lang).

ROCHEFORT: Lentz, Senga, Lazitch, Laloux, Akwasi, Remy, Étienne, Thomas (76e Bertrand), Geurde (81e Lambert), Ouedraogo, Cornet.

Avec la défaite de Raeren la veille à Habay, Rochefort n’a qu’une idée en tête en montant sur le synthétique de stade visétois: gagner pour fêter le titre. Les supporters sont au rendez-vous et après quelques minutes de retard suite à des jets de fumigène, la rencontre débute dans une ambiance incroyable pour un match de D3. Privé de Said, blessé, Jeffrey Rentmeister décide de jouer haut. Ce qui laisse un peu plus d’espaces, contrairement aux dernières semaines. "Les mecs voulaient le titre et on a poussé, confirme le coach rochefortois. On ne voulait rien regretter. C’est donc logique d’avoir concédé plus d’occasions que d’habitude, sur des contres. Mais on a eu la maitrise."

La première alerte est signée Meys, après cinq minutes de jeu. Son coup franc repoussé par Lentz revient dans les pieds de Servais qui oublie de cadrer. Dix minutes plus tard, Ouedraogo hérite de la plus grosse opportunité du match. Seul face à Pezzin, il réussit le plus difficile en éliminant le gardien mais sa frappe trop croisée file à côté. "C’est le tournant du match, on sentait que l’équipe qui marquerait en premier l’emporterait ", souligne Lazitch, de retour en défense centrale à la place de Monmart. Hormis un coup franc de Laloux, Rochefort n’arrive plus à inquiéter Pezzin avant la pause malgré une maîtrise du ballon. En face, surprise par un ballon rapidement joué, la défense visiteuse voit la tentative de Weber repoussée par le poteau.

À la reprise, les deux équipes bien en place tactiquement continuent de se neutraliser. Si Lentz gagne un face-à-face devant Boulton, son vis-à-vis détourne une frappe de Cornet. Les occasions nettes se font rares et les deux gardiens, vigilants, annihilent les quelques tentatives de part et d’autre. Malgré l’entrée au jeu de Bertrand et une dernière frappe de Lambert, l’Union ne réussit pas à faire sauter le verrou d’une belle équipe de Richelle. "Elle a montré qu’elle n’était pas deuxième par hasard, résume Lazitch. C’est le match où on a été le plus mis en difficulté derrière. En même temps, c’est logique, on s’y attendait à partir du moment où on venait pour gagner." Face à Habay, le mot d’ordre sera le même dans six jours au Parc des Roches, même si cette fois, un point suffira pour sortir le champagne.

Rendez-vous au Parc !

Entre déception de n'avoir ramené qu'un point insuffisant de Richelle et excitation à l'idée de peut-être fêter le titre chez elle, l'Union Rochefortoise saluait l'énorme soutien dont elle a bénéficié de ses supporters, venus en nombre jusqu'en terre liégeoise. Le gardien de l'équipe et le président du club se sont confiés à notre caméra...

Gilles Lentz : "Un peu de regret au vu de la première mi-temps"