Les "Wawas" surprennent les Namurois à la 11e par Theizen. Un penalty de Sambon rétablit la parité avant la pause. Les pensionnaires du Champ Ha se détachent nettement après l’heure de jeu. Fontaine, Rosimont, Gustin et Chapelle creusent un écart conséquent.

Moustier B 1 – Onoz 5

Le Standario ne faiblit pas dans sa quête de qualification pour le tour final. Le but de Ledoux à la 10e aurait pu entamer ses convictions. À la 18e, Biondo, et à la 30e, M. Scorniciel, inversent la vapeur. La reprise est l’apanage des visiteurs qui se détachent via un penalty de V. Revillod à la 55e, une rose de Kouba à la 61e et une autre réalisation de V. Revillod à la 83e.

Mazy 4 – Profondeville 8

Véritable pluie de buts en terre gembloutoise. La première "averse" intervient pour les Mosans dans le 1er quart d’heure par Michaux (2) et Q. Stenhouse. À la 16e, Vandecandelaere rend un peu d’espoir aux "Marbriers". Humblet creuse l’écart à la 30e. Marlier puis Vandecandelaere réduisent l’écart avant le café. Au but de Humblet, Delain réplique. Les "Bleus" sont nettement distancés sur des buts de Humblet, Michaux et Pirot.

Flawinne 5 – Salzinnes 0

La première alerte émane des pieds de Jadot, dont l’envoi trouve la latte à la 18e, pour les "Gozettis". Calabro et Filée donnent un avantage de deux buts aux visités avant le café. Le même Filée double son viatique personnel à la 49e. Cléda et Pairoux entérinent un nouveau succès des hommes de Jérémy Jacques.

Ham 3 – Wépion B 3

La première période se résume à un chassé-croisé de buteurs : Rocchi pour les "Hannetons" et Fleres pour les "Fraisiers" font tourner le compteur chacun à deux reprises, avant la pause. Dès la 46e, Van Ydegem met les visités une 3e fois aux commandes. À la dernière minute, Duval sauve un point pour les Namurois.

Wartet 4 – Jambes B 0

Les visiteurs n’avaient plus le choix avant leur déplacement chez les "Dolomiens". Seul un succès pouvait leur garantir un mince espoir d’encore disputer le titre. Et cela commençait plutôt mal pour les "Bleus", qui concédaient un penalty après 60 secondes. Warnand ne se posait pas de question et le transformait sous les yeux des joueurs temploutois venus en nombre. Jacques répliquait bien à la 3e en sollicitant Matagne, sans succès. Dès la 6e, Leandro Thiry était plus efficace et doublait la mise. Le sort du match aurait pu changer à la 14e, mais le Jambois Bourlon envoyait dans les nuages du point de penalty. De la tête, Dubois crucifiait une nouvelle fois les Jambois à la 23e. La messe était dite à la 53e quand L. Thiry ponctuait une belle action visitée. Jambes sortait alors de sa coquille en se montrant maladroit, comme sur les trois grosses possibilités vendangées par Vanderstappen ou la latte touchée par Jacques. Buvant le calice jusqu’à la lie, les visiteurs terminaient à dix sur l’exclusion de Willems en fin de partie. Le kop… temploutois pouvait lancer la fête.